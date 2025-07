Okada reta a Swerve Strickland tras su triunfo en All In

El recién coronado Campeón Unificado, Kazuchika Okada, no perdió el tiempo y tras su victoria en All In y dejó claro quién es su siguiente objetivo: Swerve Strickland.

Después de su contundente victoria sobre Kenny Omega que lo consagró como Campeón Unificado, Kazuchika Okada regresó al ring para enfrentar a un talento local llamado Quintana. La contienda fue breve. Okada dominó con codazos, pisotones y una poderosa Dropkick, antes de cerrar el combate con su clásico Rainmaker. La victoria fue tan rápida como demoledora.

Pero lo más importante sucedió después. El japonés tomó el micrófono y arremetió verbalmente contra Swerve Strickland, a quien responsabilizó por la caída de sus amigos, The Young Bucks. Okada dejó entrever que ahora busca un nuevo reto a la altura de su estatus como campeón.

Swerve responds to Okada saying he screwed the Young Bucks

«Yeah I did do that. What are you gonna do about it, bitch?!»pic.twitter.com/YG0fT1ApWR

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) July 17, 2025