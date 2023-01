El actual poseedor del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, Kazuchika Okada, manifestó su desacuerdo tras anunciarse que él enfrentará en un combate individual a Kaito Kiyomiya.

Esta será la semifinal del evento “Keiji Mutoh Grand Final” que representa la despedida de la lucha libre profesional del legendario Keiji Mutoh, tras 38 años de carrera.

Okada pretende boicotear la lucha contra el actual Campeón de Peso Completo GHC en la medida de que NJPW y NOAH forzaron el anuncio del duelo luego de la gran reyerta que se generó en el Yokohama Arena el 21 de enero, cuando ambos luchadores en enfrentaron como parte del duelo de parejas programado dentro del segundo evento de “Wrestle Kingdom 17”.

En dicha función, Okada y Togi Makabe enfrentaban a Kiyomiya y Yoshiki Inamura. En el curso de la confrontación, Kiyomiya ingresó al ring y pateó por detrás a Okada, quien forcejeaba con Inamura. La patada proyectó el rostro de Okada y lo hizo sangrar, lo que hizo que ambos se trenzaran en una feroz pelea, que el réferi terminó sin decisión y con sus compañeros y los auxiliares del ring batallando por separarlos.

En la conferencia de prensa en backstage, Kiyomiya exigió un choque individual. Okada rechazó la solicitud de Kiyomiya diciendo: “No vuelvas a aparecer frente a mí” y declaró el final del conflicto.

Sin embargo, al día siguiente del encuentro, NOAH anunció que la lucha individual entre ellos era la semifinal de la función de retiro de Mutoh, generando en Okada un gran conflicto.

Okada fue cuestionado por Tokyo Sports sobre esta lucha contra Kiyomiya:

No lo haré. No es divertido, incluso si es una pequeña patada en la cara, por lo que es un recurso lo suficientemente barato como para pactar una lucha.

Sin embargo, es evidente de que no había forma de que NOAH decidiera anunciar el cartel por sí solo, y es seguro que hubo un acuerdo con NJPW. Sin embargo, según Okada, ninguna de las dos organizaciones se acercó a él.

Me hubiera gustado que NJPW al menos me hubiera preguntado al respecto. Así las negociaciones hubieran sido más firmes. Basado en los resultados de ayer, creo que NOAH quería un cartel interesante para el Tokyo Dome.

Si realmente se convierte en un boicot, la actuación de retiro del famoso luchador Muto, podría quedar manchada.

No voy a luchar contra el Sr. Muto, así que no creo que sea un boicot. Solamente sería una cancelación. No se trata de Kiyomiya, o de NJPW, o de NOAH. Nadie me preguntó y lo mejor es decir que no me gusta la forma como se dieron las cosas.

En este momento, solo estoy viendo por el combate que tendré contra Shingo Takagi por el título, que será el 11 de febrero en Osaka, por lo que no estoy interesado en escuchar sobre otras luchas con otras empresas. Concluyó.