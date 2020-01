►Okada planea opacar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, Kazuchika Okada, que fue reconocido como el MVP de los Tokio Sports Awards fue entrevistado por varios medios el día de ayer, jueves 16 de enero, en la gala de dichos reconocimientos. En dicha entrevista comentó Okada su interés porque la lucha libre profesional trascienda sobre la justa olímpica que este verano tendrá lugar en Tokio.

Aquí lo más relevante de dichas declaraciones:

«Estar en un lugar como este, sería mucho mejor si tuviera el cinturón conmigo. Pero no ser campeón en realidad abre nuevas posibilidades. Puedo tener luchas que no serían posibles si aún fuera campeón. Con la llegada de Tokio 2020, me encantaría tener un gran evento de lucha profesional, uno que supere a los Juegos Olímpicos. Que involucre a los mejores de todo tipo de organizaciones, que demuestre que el poder de la lucha profesional es mucho mayor que la lucha amateur en los Juegos Olímpicos. Eso sería genial. Ese es el tipo de cosas a las que podría dirigir mis atenciones ahora que no soy campeón. Eso sería algo genial de hacer.»