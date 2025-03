«Ojalá…»: Steve Austin aún se lamenta por WrestleMania 38

Casi tres años después de su impresionante e inesperado regreso a los cuadriláteros para luchar y vencer en el gran evento anual de la WWE, «Stone Cold» Steve Austin lamenta varias cosas de su combate con Kevin Owens en WrestleMania 38. Lo hace, además, mientras se habla (o se juega con la idea, más bien, ya que parece imposible que ocurra) de si en 2025 podría competir en «The Grandest Stage of Them All»; él ya ha dicho que estaría dispuesto a vérselas con CM Punk.

Conozcamos el lamento de la leyenda viviente a través de sus recientes declaraciones en The Takedown de Sports Illsutrated:

«Fui feliz en el momento, pero, ya sabes, no me enviaron un ring para entrenar. No tenía ningún ritmo. Creo que entrevistaron a Triple H, The Undertaker y Hogan. Cada uno de ellos dijo algo que era totalmente cierto. Paul dijo: ‘Puedes volver, pero no sabes lo que tienes, porque no has estado ahí afuera’. Undertaker dijo: ‘No vas a tener ritmo’. Tenía razón. No tenía ritmo. Demonios, no había tocado las cuerdas de un ring en 19 años. No había lanzado un puñetazo en 19 años. Hogan dijo: ‘No estás acostumbrado al castigo. Tu cuerpo no es tan resistente como solía ser’. También tenía razón, porque cuando regresas, la gente habla del ‘óxido del ring’, pero eso es el ritmo. Así que no tenía ritmo. Hogan hablaba de estar acostumbrado al castigo… esas cuerdas duelen. Esos golpes duelen. Si haces un regreso prolongado, te toma dos o tres meses desarrollar esa resistencia para que tu cuerpo no duela después de cada combate. Construyes una inmunidad a ello, así que todos hicieron puntos válidos. Como dijo Paul, no sabes lo que tienes hasta que sales ahí, porque puedes pensar que lo tienes, pero no es así.

Cuando salí ahí, creo que no escuché a la multitud tanto como quería. Cuando lo vi después, el público estaba metido en el combate. Era muy, muy ruidoso, sí, pero ojalá hubiera tomado más tiempo, saboreado más momentos y trabajado con la gente un poco más de lo que lo hice. Creo que estaba en un estado de no saber lo que tenía y tratando de ser un poco demasiado frenético. Podría haber disminuido el ritmo drásticamente y haberlo hecho mejor. Ojalá lo hubiera hecho. No se lo he dicho a muchas personas, pero te lo digo a ti».