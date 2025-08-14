Ohio invierte en la lucha libre de WWE y AEW

Tras el éxito de Superman, Ohio sigue consolidándose como un punto caliente para la producción audiovisual, incluídas la WWE y AEW.

Por el momento, la primera tiene programados episodios de Friday Night SmackDown para el 19 de septiembre y el 3 de octubre en las ciudades de Toledo y Cincinatti, mientras que la segunda estará en el próximo show de Collision en esta última ciudad y el 6 de diciembre otro en Columbus.

Volviendo a la novedad que nos ocupa ahora, Joey Morona de Cleveland.com reporta que el estado de Estados Unidos otorga $46 millones en créditos fiscales a 27 producciones de cine, TV y teatro entre las cuales se cuentan 11 películas, 4 miniseries, 5 series de televisión, 4 producciones teatrales estilo Broadway, 2 documentales y 1 proyecto de medios digitales.

No se conocen en detalle todos los proyectos, pero se mencionan Spain Thief (más de $10,5 millones) y Ten Cent (sobre la famosa noche de cerveza a 10 centavos en Cleveland, con $3,6 millones). Y ya hablando de lucha libre, «AEW y WWE obtuvieron $2,1 millones y $1,1 millones, respectivamente, para sus eventos en vivo en Cleveland«.

Así que puede esperarse que ambas empresas luchísticas visiten más Ohio en el futuro, aunque a lo largo de sus respectivas historias nunca han dejado de hacerlo. Por ejemplo, AEW nunca hizo un PPV en el estado pero sí shows semanales especiales como AEW Dynamite: Beach Break 2022 o AEW Collision: 1 Year Anniversary. En cuanto a WWE, se cuentan 19 eventos premium, como WWF Survivor Series 1987 o SummerSlam 2024.

