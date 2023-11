Durante 2021, Anthony Ogogo tuvo la rivalidad más importante de su carrera en AEW hasta ahora con Cody Rhodes. Ambos se enfrentaron en Double or Nothing. Sin profundizar más parece que fue grandioso pero en realidad no; recordemos, por ejemplo, el criticado pesaje que hicieron ambos como si de boxeadores estuviéramos hablando. Y en estos dos años el exboxeador olímpico se ha lamentado en varias ocasiones. Aproximadamente un año atrás señalaba que la empresa quitó tiempo a su historia. También el ahora luchador de WWE, quien dijo que se arrepiente de casi todo lo que hicieron.

► Anthony Ogogo vs. Cody Rhodes

Aquello quedó atrás hace mucho –Ogogo volvió recientemente a luchar como All Elite, en dos combates no televisados durante episodios de Collision a finales de octubre y primeros de este mes de noviembre- pero nos acordamos nuevamente porque el británico se lamentaba otra vez mientras hablaba recientemente en Fightful. En esta ocasión por haber metido a sus respectivos países en la disputa.

«Además, estás luchando contra Cody Rhodes, uno de los nombres más grandes de la empresa, y esto es lo que estamos haciendo. Si Chris Jericho me dijera: ‘Hey, vamos a trabajar un ángulo. Voy a hacer esto, tú harás aquello’. Diría: ‘Sí, genial. Muchas gracias. Trabajaré el ángulo, haré lo que dijiste’. No diría: ‘Oye, Chris. En lugar de eso, hagamos esto’. Demonios, es Chris Jericho. Ha estado haciéndolo casi tanto tiempo como yo he estado vivo. Lo mismo con Cody, está en su sangre. Tony Khan, es su empresa. Dicen que van a hacer esto, no voy a decir: ‘No, no hagamos eso, hagamos esto en cambio’. Ni siquiera lo diría ahora, especialmente no con mi primer ángulo. Hago lo que tengo que hacer. Dijeron: ‘Vais a ir contra América’. Está bien, entiende que he vivido allí durante los últimos tres años. No me gusta particularmente. Hay algunas partes que me gustan, algunas partes que realmente no me gustan. Vives aquí ahora, lo entiendes».

«En última instancia, es como ‘Voy a salir y decir todas las cosas que no me gustan de América’. Así que estaba siendo muy auténtico conmigo mismo. Nuevamente, la retrospectiva es una cosa increíble, la perspectiva es una cosa increíble. Podríamos haber hecho lo mismo y dejar de lado a los países. También fue el Memorial Day de América. Fue ese fin de semana. Cody estaba haciendo ‘algo’ americano. Tenía sentido hacerlo. Podríamos haber hecho lo mismo sin los países involucrados, en mi opinión. Pero supongo que Tony decidió hacerlo con los países. Así que, en última instancia, fue lo que fue».

«Me hubiera gustado haber ido más allá. Me hubiera gustado haber usado los himnos nacionales. Me hubiera gustado hacer cosas como que canten el himno nacional y, si vas a hacerlo, hazlo a lo grande, hubiera llevado las cosas al máximo para obtener un verdadero repudio. Nuevamente, a posteriori, tuve la oportunidad de trabajar con Cody. Tuve la oportunidad de trabajar con uno de los mejores luchadores del mundo, en la primera lucha real en una gran historia en la televisión. Había tenido menos de 50 luchas. Nadie en el planeta diría que no a eso, ¿sabes? Fue genial. Disfruté. Me divertí. Quiero más de eso (…)».

Anthony Ogogo talks about his feud with Cody Rhodes in AEW. pic.twitter.com/8WyysIvFxx — Fightful Wrestling (@Fightful) November 14, 2023