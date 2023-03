Ofrecen una lucha titular a FTR en IMPACT Wrestling

Los integrantes del Bullet Club Chris Bey y Ace Austin son los Campeones Mundiales de Parejas Impact desde que vencieron a los Motor City Machine Guns en el programa de IMPACT Wrestling de 25 de febrero. Todavía no han expuesto el título pero la compañía cuenta con muy buenos equipos así que no les van a faltar los desafíos. No obstante, puede también que dos futuros contendientes les lleguen de fuera. Quizá Dax Harwood y Cash Wheeler, quienes forman FTR, entren próximamente a la zona de impacto desde AEW.

> Chris Bey quiere luchar con FTR

No especulamos con ello porque estos hayan mostrado interés, aunque siempre han puesto en claro que quieren ganar todos los cinturones que puedan, sino porque el mismo Chris Bey dijo que quiere luchar contra ellos mientras hablaba recientemente en una entrevista con PWMania.

“Hay un equipo que me viene a la mente, un equipo de tres letras. Sus iniciales son FTR. Creo que incluso publicaron algo sobre el Campeonato Mundial de Parejas IMPACT no hace mucho. Bueno, estamos aquí. Son un gran equipo, y qué mejor que ponerte a prueba contra un gran equipo. Entonces, si pudiéramos poner en marcha una unificación interpromocional, los fanáticos obtendrán algo que tal vez nunca supieron que querían, pero cuando lo obtengan, amarán y apreciarán la magia que podemos crear contra esos muchachos”.

Veremos si los ex Campeones Mundiales de Parejas AEW, ROH, AAA y ex Campeones de Parejas IWGP están interesados en este desafío. Mientras tanto, Club Chris Bey y Ace Austin tienen previsto exponer el Campeonato Mundial de Parejas Impact ante TMDK en el evento pay-per-view Sacrifice.

¿Te gustaría ver a FTR en IMPACT Wrestling?