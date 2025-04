Desde que el pasado diciembre se coronaran Campeones Mundiales de Parejas WWE, los War Raiders sólo han tenido compromisos titulares en episodios televisivos. Y su primera vez bajo formato «PLE» será nada más y nada menos que en WrestleMania.

Hoy, Adam Pearce anuncia que Ivar y Erik tendrán que poner sobre la mesa sus correas ante The New Day bajo los focos de «The Showcase of the Inmortals», tras el resultado de su más reciente defensa esta semana en Raw, donde fueron descalificados por emplear una silla que Xavier Woods introdujo en el ring. Ya concluido el choque, recibieron un duro ataque con ese mismo objeto de parte de Woods y Kofi Kingston, hasta que varios oficiales consiguieron poner orden.

Será la sexta vez que War Raiders y The New Day se midan como duplas, y Dave Meltzer publica vía Wrestling Observer Newsletter que probablemente WWE añada una estipulación a esta séptima batalla. Según Meltzer, se espera tenga lugar durante la primera noche de WrestleMania 41, aunque por ahora WWE no ha concretado nada al respecto.

► Cartel de WrestleMania 41

Con el anuncio que nos ocupa, ya son 13 encuentros confirmados para WrestleMania 41, cita a celebrarse los días 19 y 20 de abril desde el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada, EEUU). He aquí su menú provisional.

[19 de abril]

[20 de abril]

[Jornada por definir]

It’s on at #WrestleMania when The War Raiders defend their World Tag Team Championship against The New Day at @AllegiantStadm!



📍 @Vegas

🎟️ https://t.co/JLAP2tMuqs pic.twitter.com/3TgQNhSeBS — WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 11, 2025