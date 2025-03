En una noticia de ÚLTIMA HORA, WWE acaba de hacer oficial una nueva lucha más para WrestleMania 41. Se trata de la ya rumorada lucha de triple amenaza entre Seth Rollins, Roman Reigns y CM Punk.

Y es que, como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, estos tres cerraron el más reciente SmackDown, desde Bolonia, Italia, con los tres generando un gran caos y dándose una gran paliza.

Sin dduda alguna, esta era una de las luchas más esperadas por parte de los fans de WWE. A cuatro semanas de WrestleMania 41, fue el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, quien confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:





All three of these men have dominated our industry…

They have had historic reigns as WWE Champion…

…and they all cannot wait to beat the other on the Grandest Stage of Them All.

Rollins. Reigns. Punk.#WrestleMania pic.twitter.com/Vt9QKaorjt

— Triple H (@TripleH) March 22, 2025