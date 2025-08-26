La más reciente edición de Raw abrió de gran manera. Los fans de Birmingham, Inglaterra, ovacionaron con todo a Roman Reigns, quien les dedicó unas palabras y luego tuvo un enfrentamiento con «Big» Bronson Reed y Paul Heyman, confirmándose que Reigns luchará ante Reed en el evento premium WWE Clash in Paris 2025 este domingo 31 de agosto desde la Paris La Défense en Nanterre, París – Francia.

Roman Reigns hizo su entrada al ring con su música sonando, recibiendo una ovación mientras el público coreaba su nombre al estilo europeo. Los aficionados comenzaron a gritar “OTC” y luego “IF YOU LOVE ROMAN, STAND UP!”, lo que provocó una sonrisa de Reigns. La gente cantó su canción de entrada completa, mientras él miraba a la cámara y dijo con seguridad: “They love me!” Reigns pidió a la multitud de Birmingham que lo reconociera, lo que desató otra ronda de cantos de “OTC”.

► Así fue como Roman Reigns batalló con Bronson Reed en Raw

Roman Reigns dijo que la reacción del público le hacía sentir como en los viejos tiempos, aunque aclaró que ya no era el mismo hombre y que Cody lo había predicho hace año y medio; mencionó que Seth y su grupo cumplieron esas palabras al quitarle todo.

Reigns reconoció que había sentido lo mismo que expresaban los cánticos ofensivos y aceptó que ya no tenía muchas cosas, incluida a su Bloodline, aunque se mostró orgulloso de Jey Uso.

Roman aclaró que Jey ganó su combate en París y obtuvo la cuenta de tres, pero que él tenía la cláusula de revancha, asegurando que su momento volvería.

Señaló que le habían quitado al “sabio”, los campeonatos y el respeto, hasta buscar algo más personal que arrebatarle, nombrando a Bronson Reed y diciendo que le gustaba quitarle sus zapatillas o sneakers.

En ese instante apareció Paul Heyman acompañado de Bronson Reed, recordando que hacía cinco años había pasado de ser el abogado de Brock Lesnar a convertirse en el consejero especial de Roman Reigns.

Paul Heyman recordó que hace cinco años junto a Roman construyeron la Bloodline y dominaron la WWE, diciendo que lo amaba entonces y lo amaba ahora, pero que necesitaba darle “amor duro”, aunque no sería él quien se lo diera en París, sino Bronson Reed.

Roman respondió asegurando que le iba a partir la cara a Reed, pero este lo interrumpió diciendo que en Clash in Paris no se trataba de cuentas pendientes, sino de respeto, afirmando que él era el samoano del que la familia de Roman le había advertido.

Reed aseguró que Roman pagó por sus tatuajes mientras él se los ganó, declarando que era el samoano verdadero y que en París lo iba a demostrar; Roman trató de suavizar el asunto diciendo que eran familia y le dio la oportunidad de disculparse y reconocerlo.

Reed se burló colgando los zapatos en el cuello de Heyman y advirtió que lo haría reconocer a su “jefe tribal”, lo que llevó a Roman a bajar y enfrentarse con él directamente en el pasillo.

Ambos se golpearon con todo, Reed estrelló a Roman contra el poste y luego lo castigó con un splash sobre él y los guardias, pero Roman reaccionó con un Superman Punch y un splash desde las escaleras; la batalla se extendió por el pasillo hasta backstage mientras seguridad intentaba separarlos.

Y así se hizo más que oficial: Roman Reigns luchará ante Bronson Reed en el evento premium WWE Clash in Paris 2025.

Roman Reigns pone en pie la arena de Birmingham y junto con Paul Heyman y Bronson Reed calientan su enfrentamiento en Clash in Paris. Me gustaría que ganara Reed. Tanto él como Breakker necesitan una victoria de prestigio. Además Reigns puede permitirse perder sin afectar a su aura #WWERaw — Rubén Toledo (@capitanclio.bsky.social) 2025-08-25T19:28:47.957Z