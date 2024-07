Por algún motivo que desconocemos, Mercedes Moné le tiene miedo a Britt Baker. Bien mirado, puede entenderse: a nadie le gustan los dentistas. Pero afortunadamente para la «CEO» no se enfrentarán en una clínica, sino sobre el ring.

Moné y Baker tuvieron careo el miércoles en Dynamite, con la ex-WWE revelando que no aceptaba poner sobre la mesa el Campeonato TBS en All In 2024 y lanzando un ataque sobre la «DMD» vía Kamille, quien firmó meses atrás con AEW y parece servirá como su guardaespaldas.

Pero en las últimas horas, tras producirse un altercado durante la Comic-Con de San Diego, Tony Khan ha dado cuenta de que Moné sí defenderá su presea en All In 2024. Veremos si la otrora Sasha Banks estará también acompañada por Kamille, factor tal vez determinante.

Londres, concretamente el Wembley Stadium, será una fiesta el próximo 25 de agosto, cuando AEW celebre allí All In 2024. De momento, su cartel luce de esta manera.

