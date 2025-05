Cree Dave Meltzer que el último recorrido competitivo de John Cena hace uso y abuso de artificios y ardides porque el 17 veces campeón mundial ya no puede luchar. Y sea esto más o menos cierto, WWE dio la razón al periodista anoche con Saturday Night’s Main Event XXXIX.

No sólo se valió Cena de un golpe bajo para vencer a R-Truth, sino que además decidió acaparar focos en el estelar de show intentando que Jey Uso perdiera el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE ante Logan Paul. Pero por fortuna, el bueno de Cody Rhodes lo evitó, lanzando entonces un reto para Money in the Bank 2025: él y Uso contra Cena y Paul en choque de duplas.

Y hoy se confirma la contienda, lo que supone que por segundo gran evento consecutivo, «The Champ» no defenderá el Campeonato Indiscutible WWE, cuando su última vez hasta ahora tuvo lugar en Backlash 2025. Mientras, Rhodes es anunciado para un combate por primera vez desde WrestleMania 41, donde perdió a manos de Cena dicha presea.

Con este añadido, así queda por ahora el menú que presentará Money in the Bank 2025 el 7 de junio desde el Intuit Dome en Inglewood (California, EEUU).

