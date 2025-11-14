Oficial: Joe Hendry firma con WWE

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que el talentoso y querido luchador, Joe Hendry, amado por los fans en todo el mundo, ha cumplido su gran sueño: Joe Hendry ha firmado oficialmente contrato con WWE.

La noticia la acaba de dar a conocer en exclusiva Sean Ross Sapp de Fightful Select a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, en donde publicó:

► Oficial: Joe Hendry deja TNA y firma contrato con WWE

«Joe Hendry firmó oficialmente con WWE, según confirmó Fightful Select.

«Ya hay información disponible para los suscriptores sobre cómo se cerró el acuerdo, quién impulsó su llegada, qué significa esto para su futuro inmediato en TNA y más detalles adicionales».

Si bien hubo mucha alegría entre los aficionados por esta noticia, muchos otros fans no se sorprendieron, pues ya Hendry ha sido parte importante de la programación televisiva de WWE en los últimos meses, aunque tuviera contrato con TNA Wrestling, empresa en donde fue un luchador que poco a poco llegó a la cima y con su pegadiza canción, los fans lo hicieron una gran estrella.

Los primeros detalles revelados por Fightful Select indican que desde septiembre de 2025, Joe Hendry ha estado en el proceso de ir siendo retirado lentamente de las historias, rivalidad y de los shows televisivos de TNA para anticiparse a su salto a tiempo completo con WWE, el cual se espera que dé a inicios de 2026.