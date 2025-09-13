Oficial: Cody Rhodes vs. Drew McIntyre en Wrestlepalooza

por

En la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo Drew McIntyre logró vencer a Randy Orton en una buena lucha, de donde, posteriormente, salió un combate para McIntyre ante nada más y nada menos ue el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, en Wrestlepalooza, aunque, no por el título.

► Momento clave entre Cody Rhodes, Drew McIntyre y Randy Orton en SmackDown

Drew McIntyre vs Randy Orton en WWE SmackDown 12 de septiembre 2025
Drew McIntyre vs Randy Orton en WWE SmackDown 12 de septiembre 2025

Randy Orton conectó un DDT con ayuda de las soga sobre McIntyre y buscó su patada a la cabeza, la Punt Kick, pero el escocés escapó y empujó a Orton contra el réferi. Orton se giró y recibió la patadota Claymor Kick en la cara para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, McIntyre pateó a Orton y lo arrojó contra la mesa de comentaristas. Cody Rhodes reapareció en WWE para salvar a Orton. Rhodes le dijo a McIntyre que el campeón estaba aquí y que lo veía en mano a mano en Wrestlepalooza este sábado 20 de septiembre, confirmando así la lucha y su aparición, tal cual ya Triple H lo había adelantado un poco.

Bueno, Cody Rhodes hará su esperado regreso a WWE, desde que luchó junto a John Cena para vencer a McIntyre y Logan Paul en el SmackDown del 08 de agosto de 2025. Y luchará este sábado 20 de septiembre en Wrestlepalooza ante Drew McIntyre.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos