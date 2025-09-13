En la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo Drew McIntyre logró vencer a Randy Orton en una buena lucha, de donde, posteriormente, salió un combate para McIntyre ante nada más y nada menos ue el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, en Wrestlepalooza, aunque, no por el título.

► Momento clave entre Cody Rhodes, Drew McIntyre y Randy Orton en SmackDown

Randy Orton conectó un DDT con ayuda de las soga sobre McIntyre y buscó su patada a la cabeza, la Punt Kick, pero el escocés escapó y empujó a Orton contra el réferi. Orton se giró y recibió la patadota Claymor Kick en la cara para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, McIntyre pateó a Orton y lo arrojó contra la mesa de comentaristas. Cody Rhodes reapareció en WWE para salvar a Orton. Rhodes le dijo a McIntyre que el campeón estaba aquí y que lo veía en mano a mano en Wrestlepalooza este sábado 20 de septiembre, confirmando así la lucha y su aparición, tal cual ya Triple H lo había adelantado un poco.

Bueno, Cody Rhodes hará su esperado regreso a WWE, desde que luchó junto a John Cena para vencer a McIntyre y Logan Paul en el SmackDown del 08 de agosto de 2025. Y luchará este sábado 20 de septiembre en Wrestlepalooza ante Drew McIntyre.