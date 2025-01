Odyssey Jones rompe su silencio tras su despido de WWE

De la noche a la mañana, Odyssey Jones desapareció de WWE. No solo de la programación sino que desde septiembre ya no forma parte de la compañía. Además, se ha comentado que algo turbio habría detrás de su presumible despido.

► Habla finalmente

Nada se supo de manera oficial y el propio luchador en ningún momento se pronunció públicamente. Hasta ahora, pues Jones rompe su silencio en un video que acaba de publicar en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de O (@_o_show_)

«Buenos días, mi nombre es Omari Palmer, también conocido como Odyssey Jones. Primero que todo, quiero agradecer a mi señor y salvador Jesucristo por darme la fuerza para superar estos tiempos difíciles. Como siempre, toda la gloria es para Dios… Estoy haciendo este video para abordar las falsas acusaciones. Estas falsas afirmaciones provienen de una parte con la que solía interactuar, y me disculpo por tomar tanto tiempo para abordar estas falsas acusaciones, pero tuve que esperar pacientemente para obtener una orden judicial que protegiera a mi familia, mis amigos y a mí mismo. Actualmente estoy tomando acciones legales contra dicha parte, así que no puedo hablar mucho más al respecto, pero habrá más información por venir.»

«Me gustaría agradecer a WWE por la increíble oportunidad. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de unirme… También quiero agradecer a la gerencia y a los creativos por ponerme en una posición de éxito, así como agradecer a los fanáticos por el apoyo que me brindan no solo hoy, sino desde el primer día… El viaje continúa. Estoy listo para volver a hacer lo que amo hacer. Estoy aceptando fechas para 2025 y les agradezco a todos por su apoyo y por su tiempo. Les deseo solo bendiciones y amor.»

¿Qué opinas de las declaraciones de Odyssey Jones?