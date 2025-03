Hace aproximadamente un mes, conocíamos más información sobre los problemas legales del ex luchador de WWE Odyssey Jones y su ex pareja en la que se incluía esta declaración de él:

Embed from Getty Images

Un apunte con el que continuamos pues ahora, según Brandon Thurston de Wrestlenomics, Jones, cuyo nombre real es Omari Palmer, presenta una demanda por difamación:

Omari Palmer, el exluchador de la WWE conocido como Odyssey Jones, presentó una demanda por difamación contra su ex pareja Meileth Nunez, acusándola de hacer declaraciones falsas que llevaron a su despido de la WWE.

La demanda, presentada el 20 de enero en el condado de Orange, Florida, acusa a Nunez de difamación y calumnias, alegando que ella afirmó falsamente que él la abusó físicamente, lo que llevó a su despido de la WWE.

Nunez mantiene sus acusaciones, insistiendo en que Palmer sí la abusó.

Nunez, que previamente había sido anonimizada en los reportes de POST Wrestling, indicó que ahora se siente cómoda siendo identificada después de que otros medios de comunicación publicaron su nombre e imagen.

Según la queja de Palmer, Nunez «comunicó falsamente» con la empresa matriz de la WWE, TKO Group Holdings, entre mayo y julio de 2024, acusándolo de agresión física no sexual en múltiples ocasiones.

Continuaremos informando sobre el caso cuando tengamos más información.

Omari Palmer, the former WWE wrestler known as Odyssey Jones, filed a defamation lawsuit against his former partner Meileth Nunez, alleging she made false statements that led to his termination from WWE

Reporting by @BrandonThurston https://t.co/0IlUFuxrw5

— POST Wrestling (@POSTwrestling) March 14, 2025