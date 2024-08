Odyssey Jones, nuevo aliado de The New Day

The New Day ha conseguido un nuevo aliado, Odyssey Jones, quien se ha unido a la lucha contra The Final Testament.

Karrion Kross, cansado de pedirle a Xavier Woods que se uniera a él, decidió que era el momento de acabar con Woods junto a Kofi Kingston.

Así, Akam y Rezar se enfrentaron a The New Day con la firme misión de vencer a los dos luchadores. Al inicio del duelo, parecía que lo lograrían, pues la fuerza de los también conocidos como Authors of Pain (AOP) fue contundente.

Sin embargo, la agilidad de los luchadores de The New Day prevaleció, ya que dominaron el combate. A pesar de esto, Karrion Kross atacó a Xavier Woods para derribarlo. Cuando parecía que AOP iba a acabar con Woods y Kingston, la aparición de Odissey Jones distrajo a los enormes luchadores, permitiendo que Woods se llevara la victoria con un pequeño paquetito.

AOP se molestó por lo sucedido, y cuando comenzaron a atacar a Kofi y Woods, Jones subió al ring para defenderlos. Los tres se dieron la mano y parece que The New Day ha encontrado un nuevo aliado.