Odyssey Jones debuta apoyado de The New Day

Odyssey Jones hizo su debut en RAW, acompañado de Kofi Kingston y Xavier Woods, aunque este útimo no se mostró muy contento por esto, pues siente que necesitaran apoyo de este poderoso luchador quien apareció para ayudarlos ante Final Testament.

Xavier looks disinterested with the addition of Odyssey Jones.

Yea he turning heel soon #WWERaw pic.twitter.com/PRBFrbxxiF

