«Odiarían verme como campeón mundial» Dominik

«Dirty Dom», mejor conocido como Dominik Mysterio, es uno de los rudos sensación de la WWE.

Lo anterior desde que en 2022 traicionó a su padre, Rey Mysterio Jr.

Su salida a escena genera reacciones, por lo general abucheos.

No sería descabellado pensar que su coronación como campeón mundial generaría aún más.

Lo anterior, lo aseguró él mismo.

►»Dirty Dom», The World Champion

En el pódcast The Babyfaces, en el capítulo titulado: «Dirty Dom» Mysterio talks about RAW on Netlfix, Royal Rumble, Country Music & MORE!, abordaron el tema con Dominik, en calidad de invitado.

Estaban en la recta final del episodio.

Inició uno de los podcasters, Austin.

«Ciertamente aprecio que hayas venido.Ha significado mucho. Pueden ver Monday Night Raw en Netflix, y el Royal Rumble será en Indianápolis la próxima semana. Billy y yo estaremos ahí como prensa acreditada, animándote».

Entonces, Austin, disparó.

«¿Qué piensas? En 10 segundos, ¿Cómo crees que sería Raw si ganas el Royal Rumble y te conviertes en campeón mundial?«.

Dominik, respondió con inspirado acento.

«Creo que la gente se volvería absolutamente loca. Odiarían verme como campeón mundial, pero oye, ¡vamos a hacerlo! Estoy listo, ¡hagámoslo!».

Austin regresó para despedir el capítulo.

«Ya lo escucharon aquí primero: Dirty Dominik Mysterio, Royal Rumble la próxima semana. Va a ser divertido. Gracias por escuchar The Babyfaces».

