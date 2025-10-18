ODB: El amor de Triple H, el odio de Vince McMahon

La icónica ex-luchadora de TNA (fue cuatro veces Campeona Mundial) ODB tuvo sus oportunidades en la WWE pero ninguna la llevó a convertirse en Superestrella. ¿Qué pasó? Ella misma lo cuenta.

► El paso de ODB por WWE antes de TNA

Sus primeros tryouts en WWE

“Tuve pruebas antes de llegar a OVW… y las odié. Me sentí fuera de lugar. Una de las chicas del vestuario me dijo: ‘Tú no perteneces aquí’. La maquilladora también quiso echarme. Pero Sable salió en mi defensa. Ella dijo: ‘No, ella está exactamente donde debe estar’. Sable me defendió, y eso significó mucho para mí. Me dijo: ‘Eres de Minnesota, me caes bien’. Yo pensé: ‘Demonios, gracias’. Era increíble tener su apoyo, especialmente sabiendo que ella estaba con Brock (Lesnar) en ese momento.”

El ambiente en el vestuario

“Fue una experiencia horrible. No me gustaba el ambiente. Pensaba: ‘Dios, estas chicas son unas perras’. Lita también estaba allí, y cuando intenté presentarme, solo me miró sin decir nada. Yo apenas llevaba un par de tatuajes entonces, no tantos como ahora. Fue incómodo, pero supongo que no entendía cómo funcionaba el backstage todavía. Solo llevaba un par de años en el negocio. Con el tiempo entendí que, sin importar quién seas, si estás arriba o abajo, todo da vueltas. Porque si estás en la cima, eventualmente volverás a bajar, y vas a necesitar a esa misma gente. Eso lo aprendí con los años.”

OVW y sus entrenadores

“OVW fue una gran experiencia. Estábamos en un territorio donde se aprendía mucho. Dusty Rhodes me ayudó mucho con las promos. También pasaron por allí Greg Gagne —que llamaba a CM Punk ‘Zeth CM’— y Robert Gibson, que era genial, súper divertido. Aprendí mucho de todos ellos.”

El momento en que TNA la llamó

“En 2007, cuando TNA empezaba la división Knockouts, recibí una llamada de Terry Taylor. Me dijo: ‘Estamos lanzando la división femenina y queremos que seas parte del primer Bound for Glory. Será para coronar a la primera campeona’. Yo era campeona de OVW en ese momento.”

“Esa misma noche, Triple H y Shawn Michaels vinieron a OVW. Fue raro, como una coincidencia. Ellos fueron muy amables conmigo, especialmente Triple H. Me acerqué después del show y le dije: ‘Hola, soy Jess’. Él me respondió: ‘Sí, me encanta tu personaje, pero Vince no lo entiende. No le gusta el personaje’. Y añadió: ‘Pero a mí sí me gusta’.”

18 years ago today, TNA introduced some of the women that would compete in the Gauntlet to crown the first ever Knockouts Champion. We see the TNA debuts of ODB, Velvet Sky, Angelina Love, and Awesome Kong; Also the first singles match between Kong and Gail Kim. pic.twitter.com/pcFjO5T3Q7 — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) October 11, 2025

La conversación con Triple H sobre TNA

“Entonces le conté: ‘Terry Taylor me acaba de llamar de TNA, quieren que me una a su nueva división de mujeres’. Y Triple H me dijo: ‘Ve. Esa es tu oportunidad. Ahí es donde perteneces. Tómala. Ya veremos más adelante, pero ve por ella’. Así que lo hice.”

Vince McMahon no la entendía

“Escuchar a Triple H decir que Vince no entendía mi personaje fue raro, pero no me lo tomé personal. Creo que simplemente él no sabía qué hacer con una mujer como yo. No era el tipo de chica que él quería besar en pantalla ni hacer promos románticas. Mi personaje no encajaba en lo que él veía como femenino.”

“Pero en lugar de sentirme mal, me emocioné. Pensé: ‘Bueno, esto no es el fin. TNA me quiere, estoy lista’. Ya llevaba tiempo en OVW construyendo mi personaje, aprendiendo a trabajar en televisión, haciendo promos. Sentía que estaba adelantada al juego. Estaba lista para esa oportunidad.”

