Pese a los rumores, Octagón Jr. no ha firmado con WWE

Dos meses atrás, el propio Octagón Jr. quiso compartir una importante noticia a través de sus redes sociales: oficialmente, se había unido a TNA, para la que llevaba compitiendo de manera puntual desde 2019, con un incremento de apariciones durante el presente año.

No obstante, a finales de mayo (dentro del episodio de iMPACT del día 29), TNA trazó una historia con la que, en base a cierta lesión consecuencia de un ataque entre bastidores, apartó de las pantallas al mexicano. Tras aquel ángulo, Octagón Jr. no ha vuelto a dejarse ver por la promotora de Anthem Sports & Entertainment.

► El estatus de Octagón Jr.

Ante tal ausencia, y la casualidad de que, a cambio, Octagón Jr. sí ha sido parte importante de AAA en los últimos meses, compitiendo además en Money in the Bank 2025, donde luchó contra Dominik Mysterio, el medio Bodyslam reportó esta semana que no existía tal casualidad. Según Cassidy Haynes, el ex Campeón Latinoamericano se unió contractualmente a WWE y estaba cumpliendo con sus últimos compromisos independientes, haciendo saber a sus allegados que una vez los finalizara, comenzaría a trabajar a tiempo completo para el otrora Imperio McMahon.

Sin embargo, fuentes consultadas por SUPERLUCHAS desmienten que Octagón Jr. esté bajo contrato con WWE.

Y en cualquier caso, que se encuentre ausente de las pantallas TNA no tendría por qué suponer indicativo de un nuevo estatus, pues esta compañía y WWE colaboran hoy día muy estrechamente, y por extensión, AAA, que será propiedad de WWE en agosto.

Veremos si Octagón Jr. reaparece por TNA, empresa con la cual, al menos según lo que él ha dicho, sí estaría vinculado de manera formal.

En el nuevo episodio de Con Límite de Tiempo, de SuperLuchas, El conflicto legal de Octagón con AAA explicado | ¿Quién tiene los derechos?



⚖️ Un caso clave para entender los derechos en la #LuchaLibre mexicana.



Con Apolo Valdés y Milton Eloir — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) July 2, 2025