Octagón Jr. habla desde el hospital tras su operación de cuello

Octagón Jr. se recupera en el hospital tras la grave lesión en el cuello que sufrió el pasado 30 de mayo durante las grabaciones de AAA Noche de los Grandes en la Arena Monterrey. Esa noche participó en una lucha de cinco esquinas que definiría al contendiente #1 al Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA. Sus rivales fueron Mini Vikingo, Lince Dorado, Cruz del Toro y Joaquín Wilde.

Octagón se encontraba en las cuerdas. Wilde subió y le aplicó un Tornado DDT, pero el mexicano cayó mal,impactando la cabeza y la zona cervical contra la lona.El réferi Hijo del Tirantes se dio cuenta de inmediato que algo estaba mal, detuvo las acciones y solicitó asistencia médica.

La secuencia fue editada de la versión para TV, transmitida una semana después. Debido a la gravedad de la lesión, el enmascarado se sometió a cirugía.

A través de su cuenta de Instagram, desde su cama de hospital, agradeció el apoyo recibido.

«Muchas gracias a AAA, a WWE, todos los fans, amigos, luchadores y a todo el staff que han estado al pendiente de la situación que he estado viviendo y que me han mostrado su apoyo en su totalidad en este episodio de mi vida. Quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Orozco, que estuvo al pendiente de mi día, tarde y noche, y a su equipo, que desde el primer momento me trató como si fuera su hijo. Y muchas gracias a la familia que ha estado al pie del cañón. Me siento tan bendecido por contar con el amor y el apoyo de mi esposa, que no dudó en tomar el primer vuelo para estar conmigo al ver que esto estaba muy mal. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Regresaré más fuerte que nunca».

La cirugía tuvo resultados alentadores, aunque se estima que Octagón Jr. estará fuera de los encordados varios meses.

Como dato curioso, apareció luchando en el episodio de AAA del sábado pasado, esto debido a que esa lucha fue grabada una semana antes que Noche de los Grandes.

Le deseamos a Octagón una pronta y satisfactoria recuperación.