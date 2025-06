Octagón Jr. da triunfo a su equipo y va a MITB por Dominik Mysterio

El primer combate de Worlds Collide fue el duelo entre Dragon Lee, Cruz del Toro y Lince Dorado que enfrentaron a Octagón Jr., Aero Star y Mr. Iguana.

El duelo comenzó muy tradicional con Octagón Jr. y Cruz del Todo atacando con movimientos muy rápidos y ágiles, situación similar entre Mr. Iguana y Lince Dorado, donde incluso participó la Yezka.

Finalmente, Dragon Lee y Aerostar se enfrentaron en un mano a mano, en un duelo parejo con movimientos rápidos. Luego los tres elementos de AAA sacaron a sus rivales para lanzarse con poderosos vuelos afuera del ring.

Ambos equipos mostraron un buen desempeño, sin que alguno lograra tomar el control absoluto del combate. La situación se descontroló cuando Lince Dorado tomó a Yezka y la pisoteó, lo que provocó la furia de Mr. Iguana. Sin embargo, Lince utilizó a su propio compañero como arma para golpear a los integrantes de LWO, quienes reaccionaron con una triple plancha que dejó fuera de combate a su rival.

Los representantes de WWE tomaron el control del encuentro, aunque los luchadores de AAA intentaron frenar a sus oponentes con ataques veloces y espectaculares. La acción continuó con intercambios constantes de golpes y vuelos desde las alturas.

Finalmente, Octagón Jr. y Lince Dorado quedaron solos en el ring. Octagón logró conectar una variante de suplex, que permitió a Aerostar llevarse la victoria para su equipo.

Tras el combate, Dominik Mysterio insultó a Octagón Jr., llamándolo “basura”. El mexicano no se quedó atrás y se lanzó contra Dom, iniciando una pelea a golpes. Al final, «Dirty Dom» lanzó el reto: quiere enfrentar al enmascarado en Money in the Bank por el Campeonato Intercontinental.