Octagón Jr. cae ante Grande Americano con trampa

Octagón Jr. se enfrentó al Grande Americano Original, en un duelo donde el público jugó un papel importante, volcando su apoyo hacia el técnico desde el inicio. Además las cosas terminaron de forma inesperada.

La lucha arrancó con un ambiente cargado, donde Octagón fue ovacionado constantemente, mientras su rival recibía abucheos. El técnico respondió con ofensiva ágil, incluyendo un tope suicida que marcó el ritmo en la primera parte del combate.

El rudo reaccionó con castigo más directo, recurriendo a golpes y ataques a la máscara de su oponente, lo que generó la molestia del público. A pesar de ello, Octagón logró mantenerse en la pelea con movimientos como tornillo y enzuigiri.

La intensidad se mantuvo con intentos de vuelos y castigos en el esquinero, donde ambos buscaron el control del combate en distintos momentos, con el apoyo del público inclinándose siempre hacia el lado técnico.

► Momento clave

El combate terminó de forma controversial cuando el Grande Americano Original aplicó un candado al tobillo y arrancó la máscara de Octagón Jr. sin que el réferi decretara la descalificación.

► ¿Qué pasará?

Tras la lucha, el Grande Americano Original atacó al influencer Ojitos de Huevo durante una entrevista, lo que provocó la intervención del Grande Americano que es ídolo en México, acresentando aún más la rivalidad entre ambos.