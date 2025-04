Ocho combates oficializados para TNA Rebellion 2025

De todos los especiales presentados hasta ahora por TNA durante 2025, Unbreakable resultó probablemente el menos sustancioso, pese a albergar la inauguración de un nuevo campeonato vendido a bombo y platillo, el Internacional.

El verdadero propósito tanto de Unbreakable como de la edición de iMPACT! también emitida ayer fue vendernos Rebellion, la siguiente cita de peso en la agenda de TNA. Y al respecto, se produjeron varios anuncios para dicho PPV.

Durante iMPACT!, Heather By Elegance y Maggie Lee perdieron frente a Gigi Dolin y Tatum Paxley, y dado el resultado, las gladiadoras de WWE NXT reclamaron una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts. Pero también Spitfire y Meta-Four (Lash Legend y Jakara Jackson). Así que una agobiada Heather, superada por la presión, dijo que ella y Ash By Elegance defenderían sus cinturones en Rebellion contra las seis aspirantes, para «shock» de George Iceman.

También durante el programa, Elijah lanzó un reto abierto de cara a Rebellion, asegurando que enfrentaría a cualquier talento de cualquier compañía del mundo. Además, KC Navarro luchará en el combate Ultimate X por el Campeonato de la División tras vencer a Cody Deaner.

Y ya durante Unbreakable, un iracundo Mike Santana por la huida a vestidores de Mustafa Ali en su lucha de tercias, pidió a Santino Marella que el próximo choque entre ambos fuese un «Falls Count Anywhere». Marella no quiso negarle tal deseo.

Asimismo, el cierre del show vio a Steve Maclin coronarse primer Campeón Internacional TNA. Y ya vía redes sociales, la promotora anunció que su primera defensa se dará en Rebellion ante Eric Young, quien en la final no fue puesto de espaldas planas, pues Maclin endosó la cuenta de tres sobre AJ Francis.

Seguidamente, comparto cómo luce la estampa actual de Rebellion, previsto para el 27 de abril desde el Galen Center de Los Ángeles (California, EEUU).

.@_Iam_Elijah_ will issue a Walk With Elijah Open Challenge at #TNARebellion LIVE on PPV and TNA+ on April 27 from the Galen Center in Los Angeles, California!



Get tickets and be there LIVE: https://t.co/ukH3W1ltIR pic.twitter.com/DTFOxgWiUi