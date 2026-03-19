Oba Femi ya piensa en su retiro

En su paso por la WWE, Oba Femi ya ha conquistado el Campeonato NXT y el Campeonato Norteamericano NXT, se prepara para uno de los combates más importantes de su carrera contra Brock Lesnar en WrestleMania 42. Incluso dejó claro su mensaje al derribar sin problemas a Lesnar en el reciente episodio de Monday Night Raw.

► Oba Femi tiene mucha carrera por delante

A sus 27 años, Oba Femi ya ha logrado mucho en la WWE y es visto como una de las principales caras de la compañía en el futuro; sin embargo, el luchador nigeriano también está pensando en cómo terminará todo. Así lo dio a conocer durante su participación en el reciente programa «¿What’s your story?» con Stephanie McMahon, donde habló abiertamente sobre sus planes a largo plazo, y ya planteó una fecha límite para su carrera, e incluso proyecta mantenerse conectado con el mundo de la lucha libre, posiblemente como mentor o entrenador una vez que termine su carrera como luchador.

“Quiero ser padre a los 50. Sé que muchos dicen que deberían retirarse a esa edad, pero no sé, quién sabe. Por ahora, seguiré esa tendencia. Me gustaría retirarme de la lucha libre a los 50”.

“Me veo contribuyendo a la comunidad en ese momento de mi vida, de cualquier manera. Incluso con todo lo que he vivido o aportado, aún puedo compartirlo con alguien más”.

“Ojalá pueda aplicarlo también a la lucha libre. Ojalá lo haya logrado todo para tener energía para retribuir, entrenar a alguien más y verlo triunfar también. Ya estoy a medio camino”.