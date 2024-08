Durante el episodio de NXT del 13 de agosto, Oba Femi defendió el Campeonato de Norteamérica contra Otis. Al término del show, los dos se pronunciaron. Por un lado, el campeón lanzó un desafío no solo a las Superestrellas en desarrollo sino también a las de Raw y SmackDown. Por el otro, «The Bulldozer» le lanzó el aviso de que no será la última vez que se verán las caras.

► Oba Femi desafía a todos

«Otra defensa exitosa del título. Con todo respeto a Otis, no pudo cumplir con su tarea esta noche. Desafío a cualquiera de NXT y a cualquiera del elenco principal a venir aquí y darme un verdadero desafío. Porque si Otis no pudo hacerlo, no creo que nadie pueda».

► Otis al habla

«Antes de que mi madre falleciera hace seis meses, siempre me apoyaba, tanto cuando era niño como cuando trabajaba. Tenía tres trabajos y dos hijos. Cada vez que trabajaba, lo hacía con un propósito. Me decía que cuando subes esa colina, es un éxito, pero te golpean cada maldita vez. Cada paso, ese golpe se vuelve más fuerte y más fuerte, hasta que recibes un pequeño beso. Ahí es cuando se siente dulce. Esto no es el final para nosotros, Big O«.

EXCLUSIVE: Despite the loss, Alpha Academy’s @otiswwe is determined to get another shot at @Obaofwwe and the North American Championship. #WWENXT pic.twitter.com/U7WZQcCfB2 — WWE (@WWE) August 14, 2024

Mientras es una incógnita quién va a ser el nuevo retador de Oba Femi, parece claro que Otis va a continuar -junto a Akira Tozawa y Maxxine Dupri– su rivalidad con American Made, la nueva alianza de Chad Gable, The Creed Brothers e Ivy Nile; los hermanos salieron victoriosos en un combate de parejas esta semana en la marca roja.

¿A quién te gustaría ver contra Oba Femi?