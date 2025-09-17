Mike Santana luce más motivado que un Hare Krishna con pandereta nueva de cara a su lucha contra Trick Williams por el Campeonato Mundial TNA en Bound For Glory 2025, cual soldado de la compañía de Anthem queriendo restaurar el honor del producto. Sin embargo, después de todo, puede que no ajuste cuentas con Williams, según supimos ayer durante NXT Homecoming.

Y es que Williams tuvo a bien interrumpir el segmento ‘The Grayson Waller Effect’, donde Oba Femi y Ricky Saints promocionaban su duelo por el Campeonato NXT programado para No Mercy 2025. El Campeón Mundial TNA quiso mostrar sus intenciones de recuperar la máxima presea de NXT y Waller lanzó una propuesta: que Williams y Femi se enfrentaran en un duelo título contra título. Femi no puso pega alguna y el encuentro se hizo oficial para el próximo martes. Ergo, Saints también deberá esperar a la hora de conocer a su rival en No Mercy 2025.

Será la sexta defensa de Williams como gran monarca de TNA, mientras Femi pondrá sobre la mesa así por décima vez la corona de la marca dorada. Un combate similar se programó para Slammiversary 2025 con los equivalentes femeniles de cada empresa, donde Jacy Jayne derrotó a Masha Slamovich.

► Cartel de WWE NXT (23-09-2025)

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para la próxima edición de NXT, que regresará a su fortín habitual, el WWE Performance Center en Orlando (Florida, EEUU).

CAMPEONATO NXT Y CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Oba Femi (c) vs. Trick Williams (c)

FINAL DEL TORNEO PARA DETERMINAR RETADORA POR EL CAMPEONATO FEMENIL SPEED EN NXT NO MERCY: Candice LeRae vs. Lainey Reid

LIGHTS OUT: Lexis King vs. Myles Borne

