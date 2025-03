Muhammad Ali y Joe Frazier protagonizaron una de las trilogías más legendarias en la historia del boxeo. «Fight of the Century» (8 de marzo de 1971): En el Madison Square Garden, ambos estaban invictos y peleaban por el campeonato mundial de peso completo. Frazier derribó a Ali en el round 15 y ganó por decisión unánime. Revancha (28 de enero de 1974): También en el Madison Square Garden, pero sin título en juego. Ali ganó por decisión unánime. «Thrilla in Manila» (1 de octubre de 1975): En Filipinas, fue la pelea más brutal de la trilogía y Ali venció a Frazier por nocaut técnico en el décimo quinto asalto.

► ¿Una trilogía legendaria?

Nos acordamos de ella porque Booker T la compara con la rivalidad de Oba Femi (Campeón NXT de WWE) y Moose (Campeón X-Division de TNA) que se ha estado contando en las últimas semanas y que llevó a ambos luchadores a tener un combate en el especial Roadblock 2025, donde resultó ganador Oba.

«Dos tipos salieron ahí, como dijiste, unos verdaderos clásicos. Fue una lucha de la vieja escuela. En aquellos días, cuando veías a dos tipos de más de 250 libras en el centro de ese cuadrilátero, se lanzaban un poco de Shakespeare, un poco de Romeo y Julieta, El Fantasma de la Ópera, le dieron un gran ritmo a la pelea. Cuando llegó el momento de que Moose hiciera algo espectacular, ¡boom!, sacó un truco de la manga y lo logró. Todo estuvo en su punto en esa lucha entre Oba Femi y Moose.

Siento que esa pelea será como [Muhammad] Ali y [Joe] Frazier, una trilogía. Tenemos que hacerla de nuevo en algún lado, tenemos que repetirla. Y después de eso, tendremos que repetirla otra vez. Vamos a sacar tres pagos de esto, al menos tres pagos. Desde mi punto de vista, esos tipos salieron y dieron un combate increíble, y no pudo haber sido en un mejor lugar: el teatro del Madison Square Garden. Hombre, se me pone la piel de gallina al pensarlo. Es de esas cosas que te hacen preguntarte: ‘¿Lo extrañas?’ Extraño esos momentos. ¡Claro que los extraño! Para esos muchachos, poder vivir algo así aunque sea una sola vez… ojalá puedan hacerlo otra vez. Pero aunque sea una sola vez, incluso en un gran escenario como WrestleMania, ¿te lo imaginas? Aún queda mucho por hacer con esos dos», explica el miembro del Salón de la Fama y comentarista en su pódcast, Hall of Fame.