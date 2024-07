Oba Femi es una de las Superestrellas de WWE de más rápido crecimiento de los últimos años. Apenas estaba comenzando su andadura en NXT cuando ganó el torno Breakout para posteriormente hacerse con el Campeonato de Norteamérica que mantiene en la actualidad. Un éxito el del oriundo de Lagos, Nigeria, que tiene muchas razones, empezando por su talento, siguiendo con su trabajo y sin olvidar los años desarrollándose como atleta en la universidad.

«¡Oh! Repeticiones. Repeticiones. Una cosa acerca de ser lanzador es que tienes tu círculo, tienes tu bala, tu disco, los implementos que tengas. Tu jabalina, lo que sea. Y haces repeticiones constantes de lo mismo. Y era aburrido. Monótono. A veces, excruciantemente, dolorosamente promedio. Especialmente en un mal día. Imagina que no estás teniendo un buen día y solo tienes que hacer el mismo movimiento exacto que no estás ejecutando con éxito. Una y otra vez. Pero, esas repeticiones te forman.

«Eso es lo mismo que pienso cuando se trata de la lucha profesional. Soy una persona que cree mucho en los ejercicios repetitivos. No siempre creo en ajustar las cosas sobre la marcha, aunque eso también es una muy buena habilidad en sí misma. Creo que si repites algo en tu cerebro lo suficiente, se pegará. Se convertirá en una segunda naturaleza. Si quiero ser bueno en algo, lo primero que hago y lo primero que pienso son ejercicios repetitivos. Y esa es la mayor lección que me dio el atletismo«.

“La gente percibe el ring en el [WWE Performance Center] y el ring en la arena de NXT como dos lugares diferentes. Porque, en el pasado, teníamos, por supuesto, nuestros terrenos de lanzamiento, teníamos nuestros terrenos de entrenamiento, nuestros propios círculos, y luego viajábamos a, no sé, Indiana. E íbamos a competir en sus [instalaciones]».

“En algún momento, tienes que superar el hecho de que esto es Indiana, y es un lugar diferente, y es un clima diferente, y todo eso. Eso es lo mismo aquí. Algunas personas se destacan muy bien en el PC sin que nadie los mire. Y luego, cuando van a los eventos en vivo y van a NXT, fallan, dejan caer la pelota, cometen errores o lo que sea. Solo tienes que recordar que el ring tiene cuatro esquinas en el PC, el ring tiene cuatro esquinas en la arena de NXT”.

