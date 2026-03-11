Oba Femi sería el rival de Brock Lesnar en WrestleMania 42

¿Ha provocado Brock Lesnar que WWE tardara este año más de la cuenta en cerrar el cartel de WrestleMania 42? Y es que lleva tiempo hablándose de quién podría ejercer de oponente para el veterano gladiador, cuando el pasado mes surgió el nombre de Oba Femi, tras las interacciones que ambos tuvieron durante el último Royal Rumble varonil. He aquí lo que recogimos vía Dave Meltzer.

«El combate entre Oba Femi y Brock Lesnar no está garantizado para WrestleMania 42. Por cierto, esa lucha no está confirmada al 100%… Ese combate está lejos de ser oficial. «WWE todavía no ha dado luz verde y nada está completamente definido tras bambalinas. Podría suceder, no estoy diciendo que no vaya a pasar. Lo único que digo es que me informaron que este combate entre Lesnar y Oba Femi no está cerrado al 100%».

Hoy, Mike Johnson de PWInsider publica novedades al respecto.

«Fuentes en WWE coinciden en indicar que se espera que Oba Femi sea la persona que rete a Brock Lesnar en WrestleMania. Algunos han preguntado sobre la posibilidad de que sea Gunther, pero nadie entre las personas con las que hemos hablado cree que esa pueda ser la dirección».

Como saben, por boca de Paul Heyman, Lesnar dejó un reto abierto para «The Showcase of the Inmortals», al que según Johnson, respondería Femi. Este lunes, el nigeriano compitió en WWE RAW, derrotando a Rusev, su más reciente implicación hasta el momento.

► WrestleMania 42: cartel provisional

Seguidamente, todas las luchas que presenta a día de hoy WrestleMania 42, evento que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada, EEUU).

[18 de abril]

[19 de abril]

[Día por concretar]

Brock Lesnar vs. ?