Oba Femi pide más luchas de hombres grandes a WWE

Últimamente, en WWE se han dado luchas y rivalidades de hombres grandes como Braun Strowman contra Bronson Reed. Pero esto no es ni mucho menos habitual. Más que nada porque este tipo de luchadores grandulones no lo son. Además, la compañía lleva muchos meses sin utilizar a Omos.

► Más luchas de hombres grandes

Adam Barnard de The Takedown entrevistó recientemente a Oba Femi y este reveló su deseo de que eso cambie:

«Espero que podamos tener un combate intenso entre dos grandes», dice el ex Campeón de Norteamérica en NXT cuando le preguntan por un posible combate con AJ Francis, actual luchador de TNA. «Es muy raro ver eso. Siempre es un grande contra un pequeño o dos tipos de tamaño regular. El verdadero potencial de los combates entre grandes definitivamente sigue sin aprovecharse en los últimos años. Estoy seguro de que si miras atrás, a los años 80 y 90, verás miles de combates entre gigantes. Eso es algo que me emociona sobre la posibilidad de enfrentarme a AJ Francis: es un combate entre grandes, y no se ve muy seguido. Así que estoy abierto a ello».

Por su parte, el ex Campeón de Medios Digitales, conocido como Top Dolla en WWE, recientemente elogió a Oba en una entrevista con WrestleHolics.

«Trick [Williams] está en medio de otra gran racha como Campeón de NXT, y parece que está a punto de enfrentarse a Oba Femi, lo cual es genial. Me encantaría luchar contra Oba Femi. Oba Femi está intimidando a estos chicos. Yo soy más grande que Oba. Así que hay muchas cosas que podrían ser muy interesantes cuando vuelva».

¿Tienes la misma opinión que Oba Femi? ¿Contra qué Superestrella de WWE te gustaría verlo?