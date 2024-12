Oba Femi: «Otis es una verdadera estrella de WWE»

El ex campeón norteamericano Oba Femi no acostumbra a tener oponentes que se acerquen a su fuerza ni tamaño en NXT. Será interesante cuando lo ascenciendan a Raw y SmackDown y luche con Braun Strowman u Omos, quien sigue alejado de la programación pero en cambio estará en la función de Año Nuevo de NOAH. Pero continuemos en el territorio de desarrollo, donde, últimamente, el grandulón ha enfrentado a Axiom, Tony D’Angelo o el luchador de TNA Hammerstone, que se encuentra lesionado en estos momentos.

► Duelo de grandulones

Ahora, durante el programa del 14 de agosto tuvo la oportunidad de colisionar con otro grandulón: Otis. En un combate que casi se extendió a los quince minutos, Oba retuvo el título que entonces ostentaba frente al ex campeón en parejas e integrante de la facción Alpha Academy. Una lucha que fue una grata experiencia para Femi, no solo por la victoria sino por la experiencia de vérselas con una estrella.

«Eso es mucho ser humano. No sabes lo que acabas de hacer. Acabas de desbloquear algo oculto que mi cerebro intentó enterrar, y lo acabas de desenterrar. Es mucho hombre cayendo sobre ti. Pausa. Pero sí, es un hombre grande. Disfruté trabajar con Otis. Es un tipo muy entretenido. Me gusta cómo hace que las cosas más pequeñas signifiquen lo máximo. Definitivamente es una estrella. Él también me llevó al límite. Simplemente moverlo era difícil, y cuando algo es difícil, acepto el desafío. Así que aprecié mi experiencia trabajando con Otis«, expresa en una reciente entrevista con Adam Barnard de The Takedow cuando le pregunta también por haber recibido el movimiento Caterpillar.

Después del show, Otis comentaba lo siguiente:

«Antes de que mi madre falleciera hace seis meses, siempre me apoyaba, tanto cuando era niño como cuando trabajaba. Tenía tres trabajos y dos hijos. Cada vez que trabajaba, lo hacía con un propósito. Me decía que cuando subes esa colina, es un éxito, pero te golpean cada maldita vez. Cada paso, ese golpe se vuelve más fuerte y más fuerte, hasta que recibes un pequeño beso. Ahí es cuando se siente dulce. Esto no es el final para nosotros, Big O«.