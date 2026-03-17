Oba Femi: “Mis héroes son ahora en mis rivales”

Oba Femi habla de su rivalidad con Brock Lesnar, de la próxima generación de Superestrellas WWE y la posibilidad de ser Campeón WWE antes de los 30 años. Todo ello durante una entrevista con SHAK Wrestling que fue grabada antes de que se hiciera oficial que enfrentará a Lesnar en WrestleMania 42.

► En palabras de Oba Femi

Su ascenso en WWE y la confianza que la empresa ha puesto en él

“Se siente muy bien, porque al final del día esos veteranos siguen haciendo lo suyo, lo están haciendo increíble, pero el tiempo siempre gana. Muchos de ellos tienen 44, 45 o 46 años y están en la recta final. Este es el momento para que alguien como ‘The Ruler’ llegue, ocupe su lugar y cumpla su destino. Yo he construido esa confianza con todo lo que hice en NXT, con el Campeonato de NXT y con todos los grandes combates que tuve. Cuando ven ese trabajo, dicen: ‘Aquí tenemos algo’. Creo que está muy bien que estén depositando esa confianza en mí, porque siento que me la he ganado.”

La posibilidad de ser campeón mundial antes de los 30

“Creo que las probabilidades son muy altas, están de mi lado. Soy joven, estoy listo para esto y tengo hambre, más hambre que muchos de esos tipos de 47 años, te lo puedo asegurar. Creo que eso va a pasar muy pronto. Y no se trata solo de mí, también hay otros talentos jóvenes como Bron o Dominik. Ahora mismo están pasando muchas cosas cuando se trata de la nueva generación.”

Su filosofía para aprovechar cada oportunidad en WWE

“Creo que lo más importante es ser tú mismo, porque la versión más aceptable de ti es la más auténtica. También hay que ser diferente. Si los luchadores que salen antes que tú en el show han hecho X o Y, tú tienes que salir y hacer Z o algo distinto que te haga destacar. Esa es la verdadera forma de aprovechar al máximo tus minutos.”

A quién lanzaría a un contenedor en un combate de WWE 2K26

“Si tiene que ser alguien específicamente por mí, sería Trick Williams. Después de todo lo que hemos vivido en NXT, nunca tuvimos ese combate uno contra uno para resolver nuestras diferencias, así que creo que él sería el primero al que metería en un contenedor. Y en general, diría que Dominik Mysterio también. Sería divertido, y además sería fácil. Creo que podría lanzarlo dentro como si fuera una pelota.”

El cara a cara con Brock Lesnar en Royal Rumble

“En momentos así lo más importante es recordarte a ti mismo que perteneces a ese lugar. Mucha gente llega a la industria y sigue viendo a las grandes estrellas como si fueran más grandes que ellos, como si todavía fueran fans. Pero después de un tiempo tienes que quitarte eso de la cabeza. Para mí eso desapareció hace años. Desde el momento en que firmé con NXT entendí que esos tipos eran mis iguales. Mis héroes iban a ser mis rivales. Lo dije y creo que se hizo realidad cuando estuve cara a cara con Brock Lesnar en el Royal Rumble.”

Los consejos que pediría antes de un combate contra Brock Lesnar

“Si ese combate llega, voy a hablar con todo el mundo que pueda para hacerlo tan grande como debería ser. Cody es una figura muy influyente, tanto dentro como fuera del ring. También hablaría con Ivar, con Coach Bloom, con Shawn Michaels… con cualquiera que pueda ayudarme a prepararlo de la mejor manera posible.”

Su combate soñado contra un gigante de la lucha libre

“Creo que un combate entre Oba Femi y Omos sería muy bueno. Primero porque es algo posible, es uno de los gigantes que sigue activo y que está en la empresa. Así que sí, hagámoslo realidad y hagamos dinero.”