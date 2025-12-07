Oba Femi lanza advertencia a Cody Rhodes

El último especial de NXT en este año, NXT Deadline 2025, empezó de una gran manera, con Ricky Saints poniendo en juego su Campeonato NXT, aunque lo terminó perdiendo en contra de Oba Femi, quien logra dicho título por segunda vez y el próximo sábado se verá las caras contra Cody Rhodes en Saturday Night’s Main Event, en una lucha que fue pactada en el reciente WWE SmackDown.

► Oba Femi se enfrentará a Cody Rhodes en Saturday Night’s Main Event

Tras derrotar a Ricky Saints de manera contundente en la lucha de apertura de NXT Deadline, Oba Femi no tardó en pronunciarse. WWE publicó un video inédito posterior al combate que muestran al nuevo campeón NXT hablando de su reciente logro y pronosticando una victoria ante Cody Rhodes en su enfrentamiento de la próxima semana.

“El factor más importante es el cambio. El cambio llamó a la puerta de Ricky Saints esta noche y le pidió su título. Y no tuvo más remedio que renunciar. Porque el cambio siempre triunfa. Cuando el cambio se encontró con los dinosaurios, envió el meteorito. Cuando el cambio se encontró con el hombre en el Antiguo Testamento, envió el diluvio. Y cuando el Cambio llegue al elenco principal pidiendo a Cody Rhodes, enviará al Gobernante, el Destructor, el que trae la Guerra: Oba Femi.”.

Oba Femi y Cody Rhodes se enfrentarán en una lucha totalmente inédita, en la que tendrá todos los ojos puestos en él, considerando que se enfrenta a la actual cara de la WWE en una noche que será especial por tratarse de la última noche de John Cena como luchador. «The Ruler» no ha llegado todavía al elenco principal, pero muchos lo ven con potencial para ser un futuro estelarista de WrestleMania y esta prueba con «The American Nightmare» servirá para mostrar al público de lo que está hecho.