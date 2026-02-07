Oba Femi humilla a Kit Wilson en SmackDown

Lo que comenzó como un encendido discurso terminó en una derrota relámpago para el polémico Kit Wilson, quien terminó siendo apalstado.

Oba Femi respondió al reto abierto de Kit Wilson. El gigante no tardó en imponer condiciones, firmando una de las victorias más rápidas de la noche.

Wilson tomó el micrófono para asegurar que su participación en el Royal Rumble lo dejó disgustado. Criticó a los competidores, a quienes llamó “cerdos machistas” y “tóxicos”, asegurando que todos buscaban demostrar quién era el alfa.

Se describió como “el hombre verdadero” y afirmó que muchos no soportan a alguien que expresa sus emociones, se hidrata y escucha. Incluso comenzó a mover sus caderas mientras proclamaba que redefinía la masculinidad antes de lanzar un reto abierto.

► Momentos claves

Las luces se apagaron y la música de Oba Femi interrumpió el momento. Ya en el ring, Wilson insistió en que era feminista y que su rival representaba el problema, pero el discurso se vino abajo apenas sonó la campana. Femi conectó un violento golpe al pecho seguido de un codazo al rostro, lo levantó sin esfuerzo y lo estrelló contra la lona con una powerbomb para sellar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria refuerza la imagen de Oba Femi como una fuerza imparable, alguien que no necesita más que unos instantes para destruir a su oponente.