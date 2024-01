Oba Femi habla tras ganar el torneo NXT Breakout

«NXT carece gravemente en un departamento, y ese es el departamento de la fuerza bruta. Nadie es brutal ya. Todos son blandos, todos están decididos, todos están tratando de llegar al final mediante medios suaves. Pero eso es exactamente lo que Oba Femi tiene para ofrecer. Eso es exactamente lo que estoy llevando al NXT Breakout Tournament. Fuerza bruta». Esto decía Oba Femi después de su victoria en la primera ronda del torneo NXT Breakout.

Durante el especial New Year’s Evil 2024, el luchador se confirmó como el ganador de la competencia y por ende el más prometedor de todos sus participantes, por lo que entra de la mejor de las maneras en la programación de NXT. Y nuevamente quiso compartir unas palabras para todos los fanáticos y las demás Superestrellas en desarrollo. Aunque en realidad en esta ocasión no lanza una crítica ni tampoco una amenaza sino más bien festeja el estar recogiendo los frutos de su esfuerzo.

«Este momento tiene un significado inmenso para mí, ya que representa la culminación de todo por lo que he trabajado. Cuando estaba en Nigeria, consulté a una adivina llamada Eshema, también conocida como Hermana Eshema. Ella predijo que conquistaría industrias, derribaría barreras, cerraría contratos y ganaría oro en el futuro. Eshema, estés donde estés, esto es el cumplimiento del destino«, compartió Femi con un sentido de gratitud y reconocimiento por el viaje que lo llevó a este momento.

EXCLUSIVE: After winning the Men's #NXTBreakout Tournament, Oba Femi says that no one can stop him. #NewYearsEvil pic.twitter.com/6zOBe96q64

— WWE (@WWE) January 3, 2024