Oba Femi explica cómo inició su carrera de luchador

Desde su debut en WWE, Oba Femi ha lucido dominante, convirtiéndose rápidamente en el campeón norteamericano de NXT con el reinado más largo y actualmente disfrutando de su segundo reinado con el Campeonato NXT. En las últimas semanas, ha tenido exposición en el elenco principal luego de que se enfrentara cara a cara contra Cody Rhodes en el reciente Saturday Night’s Main Event, en un combate que concluyó en descalificación.

► Oba Femi no tenía a WWE en el radar

Durante una entrevista con «Rosenburg Wrestling», Oba Femi relató cómo llegó a la WWE, y admitió que previo a que lo contactaran, llegar allí no estaba entre sus planes y que solo veía lucha libre profesional a través de redes sociales, como cualquier fanático.

«Me contactaron. Estaba en el programa de reclutamiento de la WWE, que es otro aspecto en crecimiento de la empresa; el sistema de reclutamiento está evolucionando y cambiando. Pero al inicio del programa NIL, me contactaron, me dijeron que fuera a una prueba, y por supuesto, no pensé que fuera legítimo, pero luego investigué un poco más y descubrí que sí lo era».

«La WWE tuvo años difíciles, ya sabes, de 2019 a 2020, ¿sabes? Así que dejé de ser fan. No la seguía con mucha atención, y fue entonces, alrededor de 2021, cuando me contactaron para que fuera a la prueba«.

Oba Femi está en medio de su segundo reinado como Campeón NXT y en la reciente edición de WWE SmackDown se vio un video promocional de él, sugiriendo que su llegada al elenco principal está cada vez más cerca.