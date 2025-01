Oba Femi: «Es increíble tener a CM Punk en NXT»

Unos meses atrás, CM Punk compartía la idea de formar una facción que involucrara a Oba Femi: «No quiero insistir en lo mismo, así que tendría que ser alguna variación de la Straight Edge Society. Tal vez algo un poco similar, pero con otro nombre. Creo que el número uno con posibilidades de estar conmigo en algún tipo de grupo sería Oba«.

► Una ayuda invaluable

Esto no ha sucedido todavía pero ambas Superestrellas de WWE sí están en contacto debido al tiempo que el «Best in the World» pasa en NXT y en el Centro de Rendimiento, algo que el Campeón NXT celebra tremendamente, como expresa en una reciente entrevista en el podcast No-Contest Wrestling:

“Sí, sí, he podido pedirle consejo. Me dio su opinión sobre mi combate con Wes Lee y también sobre mi combate con Axiom. Recuerdo que estuvo presente para esos dos. Ha estado en muchos más shows, pero esos son los que recuerdo haber hablado con él después de mis combates. Siempre es bueno tener a alguien que está actualmente activo dándote consejos, porque están al tanto de los tiempos, están aquí experimentando los cambios junto contigo. Es interesante cuando los veteranos te dicen cosas; siempre son buenos consejos, pero nunca puedes olvidar que fue su época, y la mayoría de las cosas que te dicen se basan en lo que ellos conocen. Sin embargo, estamos en un tiempo muy diferente ahora.

Los veteranos te dirán: kayfabe, protege el negocio, ama el negocio, muere por el negocio, y todo eso. Sigue siendo así, pero ahora estamos en un punto donde levantamos un poco el telón, dejamos que los fanáticos vean lo que hacemos y quiénes somos fuera de cuando estamos en televisión. CM Punk, en resumen, CM Punk es una herramienta muy útil, es sinceramente un recurso enorme, y espero que los otros superestrellas de NXT lo vean de la misma manera. Es increíble tenerlo en el PC (Performance Center).”