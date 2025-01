Oba Femi, el nuevo Campeón NXT, amenaza a The Rock

The Rock visitó recientemente NXT y, entre otras cosas, tuvo un encuentro con el ex campeón Ethan Page en el que se prometió que volverán a verse algún día. Al término del show, el «All Ego» hablaba así:

«¿Saben? Shawn Michaels, no soy fan. Triple H, tampoco soy fan. Nick Khan, supongo que [él] tampoco es fan. Pero The Final Boss parece entender lo que tengo entre manos. Demonios, incluso dijo que tenía un trasero increíble. Supongo que podríamos decir que The Final Boss huele lo que Ethan Page está cocinando.»

► Amenaza a The Rock

Pero él no es el único que quiere más tiempo con «The Final Boss», de quien también estos días se decía que no se enfrentaría a Cody Rhodes, el actual Campeón WWE, en WrestleMania 41. Dejando a un lado el main roster, el presente Campeón NXT, Oba Femi, acaba de amenazar a la leyenda viviente durante una reciente entrevista con Busted Open Radio explicando que sus apariciones le cuestan a él tiempo en televisión.

«En ese momento, cuando me estaban robando el tiempo, ni siquiera era consciente de que me lo estaban robando. Tal vez, si lo hubiera sabido, habría ido y le habría dicho: ‘Oye, tío Dwayne, ¿qué estás haciendo?’ Lo dejaré pasar esta vez. Pero la próxima vez que el tío Dwayne venga y me robe tiempo, habrá problemas.»

¿Imaginas una lucha The Rock contra Oba Femi por el Campeonato NXT? ¿O por el Campeonato WWE? Visto lo visto, no cabe duda de que un día el luchador de 26 años de Lagos, Nigeria, va a ser campeón mundial. Aunque seguramente ese combate nunca ocurra teniendo en cuenta cuán alejados están el uno del otro.