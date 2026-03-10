Oba Femi derrota a Rusev con una poderosa demostración

La rivalidad entre Oba Femi y Rusev sumó un nuevo episodio en Raw, donde ambos volvieron a enfrentarse tras varias semanas de tensión y combates previos.

Desde el inicio, la tensión fue evidente. Ambos se observaron en silencio en el centro del ring antes de lanzarse al ataque, iniciando un intercambio de golpes.

Rusev tomó la iniciativa arrinconando a Femi en uno de los esquineros, donde desató una serie de puñetazos para intentar dominar al nigeriano. Sin embargo, “The Ruler” no tardó en responder.

Femi reaccionó con una potente big boot que frenó el impulso del búlgaro. Acto seguido, lo expulsó del cuadrilátero con un clothesline y fue tras él para continuar el castigo en ringside.

En el exterior del ring, el nigeriano lanzó a Rusev contra las escaleras metálicas, intentando mantener el control del combate. No obstante, el búlgaro logró recuperarse y sorprendió a su rival con una patada cuando este intentaba regresar al ring.

Rusev aprovechó el momento para tomar el control, estrellando a Femi contra uno de los postes del cuadrilátero antes de conectar una spinning kick. Después llevó nuevamente la acción al interior del ring con la intención de cerrar la lucha.

Sin embargo, Femi volvió a demostrar su poder físico. El nigeriano reaccionó con un running european uppercut que cambió por completo el rumbo del combate.

► Momentos Clave

Con el control recuperado, Femi levantó a su rival y lo lanzó por los aires para hacerlo caer violentamente de espaldas sobre la lona con un potente Fall From Grace para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Oba dejó claro que es el más poderoso y Rusev quedó fuera de combate, por lo que el excampeón de NXT podría buscar nuevos retos, mientras que el Ogro Búlgaro tendrá que reemplatearse la estrategia tras dolorosa derrota.