Oba Femi defenderá el Campeonato NXT ante Grayson Waller y Austin Theory

Oba Femi tendrá un reto muy complicado en NXT Vengance Day el 15 de febrero, pues tendrá que defender su campeonato ante dos luchadores del elenco principal.

Durante el programa de NXT de este 28 de enero, Femi fue invitado de al programa que encabezan Grayson Waller y Austin Theory; pero aunque al principio las cosas fueron con mucho respeto las cosas salieron de control.

Los dos invitados del elenco principal comenzaron a menospreciar a Femi, quien aseguró haber logrado mucho más en dos años de carrera que ambos en todo su tiempo en NXT.

Austin Theory and Grayson Waller react to the Atlanta crowd chanting ‘Turn On Grayson’ on WWE NXTpic.twitter.com/ZBbuZY8NhT

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) January 29, 2025