Oba Femi vuelve a imponerse a Brock Lesnar rumbo a WrestleMania

La historia entre Brock Lesnar y Oba Femi sigue tomando fuerza, y el más reciente episodio de Raw dejó claro que el dominio del nigeriano no fue casualidad. Tras lo ocurrido previamente, la tensión volvió a estallar frente a la afición.

El segmento no solo reforzó la rivalidad rumbo a WrestleMania, sino que también volvió a colocar a Femi como una amenaza real ante una de las figuras más dominantes en la historia de WWE.

► Brock Lesnar y Paul Heyman buscan revancha

Acompañado de Paul Heyman, Lesnar fue el encargado de abrir el programa en medio de una lluvia de abucheos. “The Oracle” tomó la palabra para repasar los logros de su cliente, destacando su legado y advirtiendo al público sobre las consecuencias de provocarlo.

Heyman recordó lo sucedido la semana pasada, señalando que Lesnar fue víctima de una distracción antes de ser sorprendido por Femi. Además, comparó la situación con momentos históricos, mencionando nombres como The Undertaker, Dean Ambrose, Bobby Lashley, AJ Styles y John Cena, asegurando que todos corrieron con el mismo destino frente a “The Beast”.

► Oba Femi encara a Lesnar y lo supera nuevamente

El ambiente cambió por completo cuando las luces se apagaron y Oba Femi hizo su aparición, recibiendo una fuerte ovación del público. El nigeriano caminó con determinación hacia el ring mientras Lesnar lo esperaba con una sonrisa desafiante.

El enfrentamiento no tardó en escalar. Lesnar atacó primero con una patada e intentó cargar a su rival para un F5, pero Femi logró liberarse y respondió con un potente clothesline que envió a “The Beast” fuera del ring.

La reacción de Lesnar fue de sorpresa, algo poco habitual en él. Desde el exterior, intercambió miradas con Femi, quien se mantuvo firme en el centro del cuadrilátero.

► La rivalidad rumbo a WrestleMania toma forma

Con Paul Heyman pidiendo a su cliente que se retirara, Lesnar optó por no regresar al ring, sin dejar de observar a su oponente. Mientras tanto, Femi aprovechó el momento para posar ante el público, consolidando su posición como figura ascendente.

El segmento cerró con una imagen contundente: Oba Femi dominando la escena mientras Brock Lesnar se replegaba, algo que añade aún más interés al choque que ambos protagonizarán en WrestleMania.

Por ahora, la balanza parece inclinarse hacia “The Ruler”, pero con Lesnar de por medio, cualquier cosa puede suceder.