Oba Femi apunta a «invadir» TNA

Que la Full Sail University, donde TNA presentará mañana en directo nuevo episodio de iMPACT!, sea parte de Orlando, la misma ciudad en que se sitúa el Performance Center de WWE, escenario para NXT, está facilitando el «crossover» entre estas promotoras.

Anoche, Moose quiso aparecer por sorpresa en NXT, y no se le ocurrió mejor idea que confrontar a Oba Femi, su máximo monarca, logrando que el Campeonato de la División X luciera a la misma altura que la gran presea de la marca dorada, tras retar al nigeriano a un futuro duelo.

Y Moose volverá a NXT el próximo martes, aunque no para vérselas con Femi, sino para defender su oro ante Lexis King. Pero Femi ya tiene en mente devolver la afrenta, según podemos ver en un vídeo compartido por WWE.

«Moose invaded my territory tonight. I think it’s time I invaded his.»



