Nyla Rose se coronó Campeona EVE en EVE x The World

Dentro del «kayfabe», aunque nada más lejos de la realidad, TK Cooper, dirigiéndose a Lio Rush y Action Andretti durante la segunda jornada del 13 aniversario de RevPro, dijo que estos buscaban chupar cámara en la casa británica porque AEW no les daba minutos. Ahora, Nightshade podría argumentar lo mismo sobre Nyla Rose.

El pasado fin de semana, como sabrán, AEW desembarcó en las islas británicas a tenor de la celebración de Forbidden Door 2025. Y aprovechando tal periplo, cedió a varias de sus gladiadoras para el evento EVE x The World, que pudo haberse denominado EVE x AEW/ROH, pues seis nombres adscritos a dichas compañías estadounidenses se midieron a talentos habituales de la promotora femenil.

Entre ellos, Nyla Rose, ocupando el estelar y de paso, conquistando el Campeonato EVE al vencer a Nightshade vía pin luego de su Swanton Bomb, en una cuenta de tres realizada por Aubrey Edwards, réferi invitada. No pudo tener Rose un mejor debut sobre la empresa, al convertirse en la decimoséptima portadora de esta preciada correa y acabar con el reinado de 113 días de Nightshade. Así, dos «All Elite» ostentan actualmente cetros de EVE, tras la consecución de Kris Statlander del Campeonato Internacional el pasado mes.

No obstante, parece que la primera defensa de Rose le supondrá un reto de altura. En las postrimerías, ya concluida la emisión del show, Rhio, quien se había ganado ser nueva contendiente por el Campeonato EVE, atacó a la nueva monarca, quejosa a posteriori (con X como escenario) de que las chicas de AEW reciban oportunidades titulares tan fácilmente.

► Resultados EVE x The World

Seguidamente, todo lo que dio de sí EVE x The World, celebrado el pasado día 23 desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra).

