Siempre es interesante escuchar a luchadores hablando de sus compañeros cuando no están en una rivalidad e incluso ni siquiera están trabajando juntos en la narrativa de sus compañías. No hace mucho nos hacíamos eco de Evil Uno hablando sobre Matt Hardy, Jade Cargill o Smart Mark Sterling.

Acerca de este último, y del mismo integrante de la Dark Order, también estuvo compartiendo su opinión recientemente Nyla Rose en una entrevista con Fightful. Y como su compañero, no es de único del que habla. A continuación, repasamos sus comentarios sobre alguno de los luchadores tanto de AEW como de fuera.

► Nyla Rose al habla

Fuego del Sol: “Piel preciosa. Tiene una tez agradable. Un tono muy agradable”.

Serpéntico: “Él… está… no está aquí hoy. ¿Así que eso es bueno…?“.

Smart Mark Sterling: “Él es muy bueno con los clips. Pueden ser un poco complicados. Diré también que sabe vestir bien a los demás. Tiene un muy buen juego de trajes. No es lo mejor. No es el mejor, he visto trajes mejores. Pero el suyo está bien”.

Evil Uno: “De hecho, me gusta Evil Uno. No tengo nada malo que decir sobre él. No sé, me gusta Evil Uno”.

Jay White: “No he tenido muchos encuentros con él, pero siempre ha sido muy agradable. Buen olor. Un tipo que huele bien”.

Rosemary: “Ella es espeluznante. Me gusta su abrigo”.

¿Qué opináis de las palabras de Nyla Rose?