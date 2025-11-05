El más reciente show de Pro-Wrestling: EVE, Global Women Strike IV, supuso cierto paréntesis en la cronología de la promotora. No sólo porque ningún campeonato se defendió allí, sino porque ninguna luchadora de AEW compitió, rompiendo con una dinámica iniciada el pasado verano.

Pero en 48 horas, EVE volverá por sus fueros, con la presencia de Nyla Rose, Kris Statlander y Willow Nightingale como principales atracciones para el show Elite Encounters, en tres encuentros bastante prometedores.

Las dos primeras tienen compromisos titulares. Rose se estrenará como Campeona EVE frente a la gran figura de la escena británica, Rhio, tras derrocar a Nightshade en EVE x The World. Mientras, Statlander buscará conservar por segunda vez el Campeonato Internacional EVE, esta vez bajo Triple Amenaza ante Anita Vaughan (gladiadora a la que destronó en Mean Grrls para hacerse con la presea) y la poderosa Yuu (actual Campeona de Parejas Sendai Girls junto a Chihiro Hashimoto).

Por su parte, Nightingale debutará con EVE, y tiene previsto hacerlo en duelo contra Lucy Sky, una de las caras más habituales de la compañía, que cuenta por victorias sus dos últimas implicaciones allí.

► Cartel de EVE 141: Elite Encounters

He aquí todo lo anunciado para EVE 141: Elite Encounters, a celebrarse el viernes 7 de noviembre desde el Big Penny Social de Londres (Inglaterra).

