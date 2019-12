Por qué NXT y AEW deberían estar preocupados por sus ratings, según Eric Bischoff

Pueden comprobar semanalmente cómo la dinámica de publicaciones de SÚPER LUCHAS también se ha visto alterada con la coyuntura actual. Más allá del dato para curiosos que eran años atrás, hoy los ratings son desmenuzados al detalle por todos los medios (el Wrestling Observer, por ejemplo, dedica buena parte de su boletín a este punto) y validan la salud de NXT y AEW, así como su devenir dentro del panorama televisivo, dejando fuera del debate qué show ofrece un producto de mayor calidad.

► El Titanic de NXT y AEW

Y aunque las cifras por ahora no apuntan a una debacle que lleve a una cancelación de los acuerdos con USA Network y TNT, Eric Bischoff ofreció un punto de vista algo menos positivo durante una entrevista concedida al podcast de Wrestling Inc., reconociendo, no obstante, que de inicio los Élite superaron sus expectativas.

La verdad es que no esperaba que AEW lograra más de 500 mil o 600 mil espectadores en su primer episodio. Porque aparte de Chris Jericho, Cody Rhodes y los Bucks,no tienen una marca de talentos que sea conocida a nivel nacional. Son muy populares en la escena independiente y fuertes en redes sociales, subestimé eso cuando alcanzaron 1 millón 400 mil espectadores en su episodio de estreno. AEW ha superado mis expectativas y me alegra poder decirlo.

Sin embargo, también es cierto que ambos programas han visto decaer sus números considerablemente respecto a las primeras semanas de emisión, tanto en televidentes totales, como en ratings. Resultados que Bischoff ve preocupantes.