NXT: Wren Sinclair venció a Carlee Bright

En la cuarta lucha del más reciente NXT, vimos una lucha femenil bastante interesante entre Wren Sinclair y Carlee Bright, en donde Sinclair resultó ganadora.

La lucha comenzó con ambas mujeres turnándose para aplicarse llaves de sumisión. Sinclair luego aplicó una variante del arco y flecha a Bright, pero Bright escapó y le dio unas patadas voladoras a Sinclair.

Bright continuó con otra patada voladora, pero Sinclair respondió con una tacleada de hombro y un bulldog. Sinclair intentó un toque de espaldas, pero Bright se liberó.

Bright le dio un codazo y unas patadas voladoras desde la cuerda a Sinclair. Bright intentó una cobertura, pero Charlie Dempsey puso el pie de Sinclair en la cuerda inferior para romper la cuenta.

Grey confrontó a Dempsey y ejecutó un supléx a Borne. Bright intentó aprovechar la situación y le hizo una rodada a espaldas a Sinclair para una cuenta en dos segundos, porque Sinclair se liberó. Sinclair luego le hizo una rodada a espaldas a Bright mientras Dempsey la retenería, asegurando la victoria.

This was absolute CHAOS 😱@WrenSinclairWWE gets the win with some help from Charlie Dempsey???#WWENXT pic.twitter.com/AqSUpSpgg2

— WWE (@WWE) July 24, 2024