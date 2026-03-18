WWE NXT: Wren Sinclair venció a Fallon Henley y es nueva Campeona WWE Speed

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Wren Sinclair Campeona WWE Speed DESTACADAS SÚPER LUCHAS

Esta noche, en el más reciente NXT presentado por WWE, vimos a Fallon Henley de Fatal Influence perder el Campeonato Femenil WWE Speed a manos de Wren Sinclair.

► Momentos clave

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El combate empezó con toda la acción, rápido intercambio de patadas, puñetazos y derechazos, muy dinámico.

Fallon Henley atacó con tremendo súplex a Wren Sinclair, luego, le hizo una especie de zancadilla y obtuvo una cuenta en dos.

Sinclair intentó golpear a su rival, pero Fallon la pateó en el abdomen, aunque luego recibió tremendo súplex y una cuenta que llegó solo a dos.

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Henley luego pateó en la cara a su rival, y faltando dos minutos y medio, quiso hacerle el 619, pero Sinclair lo evitó y la hizo caer de cara contra la ceja del ring.

Sinclair entró al ring, pateó a la campeona, pero esta reaccionó y con un tremendo slingblade mandó de cara contra la lona a su rival.

Sinclair recibió luego patadas en la cara, pero resistió un intento de súplex y le dio dos machetazos potentes a su rival.

Luego, hubo intercambio de rodadas a espaldas, pero no pasó nada... a los pocos segundos, Wren Sinclair logró hacerle una llave llamada Cattle Mutilation y se llevó la victoria y el Campeonato Femenil WWE Speed.

Wren Sinclair y Kendal Grey en WWE NXT 17 de marzo 2026

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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